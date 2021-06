Auto macht sich in Backnang selbstständig: 13.000 Euro Schaden

Ein 27 Jahre alter Ford-Fahrer hat am Dienstagabend (08.06.) in Backnang vergessen, die Handbremse an seinem Wagen zu ziehen - woraufhin sich sein Wagen selbstständig machte und rückwärts gegen eine Hausfassade prallte.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 20 Uhr in der Straße Am Koppenberg. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden