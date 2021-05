Auto, Zaun und Bank in Urbach mit Farbe beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Nach mehreren Farbschmierereien in Urbach bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Den Angaben zufolge wurden am Dienstag (25.05.) zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Kirchgasse ein Auto und ein Gartenzaun mit schwarzer Farbe beschmiert.

Bereits am vergangenen Freitag (21.05.) hatten bislang unbekannte Täter eine Parkbank am Kirchplatz mit einem Hakenkreuz beschmiert. Als Täter kommen hier laut Polizei mehrere Jugendliche in Betracht, die sich zur Tatzeit zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr dort aufgehalten hatten.

Die Polizei prüft momentan, ob zwischen den Taten am Freitag und am Dienstag ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07181 81344 beim Polizeiposten Plüderhausen melden.