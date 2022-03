Auf der L 1080 zwischen dem Rettichkreisverkehr und Rudersberg hat sich am Mittwochmorgen (23.03.) ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger VW-Fahrer gegen 5.30 Uhr in Richtung Rudersberg unterwegs, als er infolge gesundheitlicher Probleme in einer Kurve von der Straße abkam.

Auto muss abgeschleppt werden

Dem Bericht zufolge fuhr das Auto ungebremst in die Böschung. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus