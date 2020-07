Autofahrer missachtet rote Ampel: 22.000 Euro Schaden bei Unfall in Fellbach

Bei einem Verkehrsunfall in Fellbach sind am Donnerstagnachmittag (02.07.) rund 22.000 Euro Schaden entstanden. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Demnach war ein 76-Jähriger gegen 15.15 Uhr mit seinem Renault auf der Stauferstraße unterwegs und wollte geradeaus in Richtung Siemensstraße fahren. Im Kreuzungsbereich Fellbacher Straße/Stauferstraße missachtete er die rote Ampel und stieß mit dem Mercedes einer 35-Jährigen zusammen, die aus Richtung Schmiden kommend auf der Fellbacher Straße gefahren war.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.