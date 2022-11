Autofahrerin übersieht Rollerfahrer in Schorndorf: 54-Jähriger schwer verletzt

Ein 54-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend (23.11.) in Schorndorf schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Den Angaben nach hatte eine 49-jährige Audifahrerin den Mann gegen 20 Uhr an der Einmündung Benzstraße/Nicolaus-Otto-Straße übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Der schwer verletzte Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro.