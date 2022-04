In der Höhenstraße in Fellbach hat sich am Mittwoch (06.04.) gegen 15 Uhr ein Unfall ereignet.

5000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin von einem Tankstellengelände aus auf die Höhenstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer VW-Fahrerin. Diese konnte dem Mercedes nicht mehr ausweichen. Die Autos stießen zusammen.

Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Frauen blieben