Autofahrerin stößt in Fellbach mit Bus zusammen

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag (04.08.) in Fellbach mit einem Bus zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, war die 33-Jährige kurz vor 16 Uhr mit ihrem Alfa Romeo auf der Freibergstraße in Richtung Hauptstraße/Oeffinger Straße unterwegs. Als sie nach rechts in die Oeffinger Straße abbiegen wollte, achtete sie auf die Vorfahrtsregelung und hielt zunächst an.

"Beim Einbiegen in die vorfahrtsberechtigte Oeffinger Straße war sie unachtsam und stieß sie mit einem Omnibus zusammen", berichtet die Polizei weiter. Den Angaben zufolge entstanden bei dem Unfall circa 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.