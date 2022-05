Autohaus in Backnang: Diebe stehlen 24 Alu-Kompletträder

Vom Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße in Backnang sind in der Nacht zum Dienstag (10.05.) insgesamt 24 Alu-Kompletträder gestohlen worden. Das berichtet die Polizei am Nachmittag.

Den Angaben zufolge bockten bislang Unbekannte sechs Fahrzeuge der Marke BMW auf Steine auf und demontierten die Räder. Der Wert der 24 Alu M-Sport Kompletträder liegt laut Bericht bei circa 20.000 Euro. An einem Auto wurde zudem die Heckscheibe eingeschlagen.

Ermittlungen laufen

Die Polizei ermittelt. "Soweit es sich derzeit verifizieren lässt, gelangten die Diebe von der Winnender Straße aus über einen Zaun auf das Firmengelände", heißt es in der Mitteilung. Hinweise, insbesondere auch auf verdächtige Fahrzeuge, nimmt die Polizei in Backnang entgegen. Die Telefonnummer lautet 07191/9090.