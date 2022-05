Autos in Rommelshausen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (26.05.) zwischen 1 Uhr und 3 Uhr wurden in Rommelshausen in der Hofäckerstraße mehrere vorübergehend aufgestellte Verkehrszeichen sowie eine Mülltonne umgeworfen. Zwei der Verkehrsschilder fielen auf geparkte Autos und beschädigten diese.

2000 Euro Sachschaden

Der Gesamtschaden wird laut einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen auf 2000 Euro geschätzt.

"Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen", heißt es weiter im Polizeibericht.