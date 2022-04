In der Nacht von Samstag (23.04.) auf Sonntag (24.04.) sind in der Poststraße in Weinstadt drei Autos sowie die Schaufensterscheibe eines Friseursalons beschädigt worden.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurde an den Autos der Marke Renault Twingo, VW Up und eines Opels die Außenspiegel bzw. die Heckscheibenwischer abgerissen sowie an einem Gebäude die Schaufensterscheibe beschädigt. "Die Polizei in Weinstadt hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und