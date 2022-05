Bäume in Plüderhausen-Walkersbach beschädigt

Zwischen Samstag (21.05.) und Montag (23.05.) wurden in Plüderhausen-Walkersbach durch bisher unbekannte Täter zwei Bäume am Spielplatz des Bürgerhauses in der Straße Sonnenhalde beschädigt.

Rinde entfernt und Rillen in Stamm geritzt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurde die Rinde teilweise entfernt und tiefe Rillen in den Stamm eingeritzt.

"Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen", heißt es weiter im Polizeibericht.