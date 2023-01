B14 bei Backnang: Unfall zwischen Rettungswagen und Mercedes – Zeugen gesucht

Zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes ist es am Samstag (14.01.) auf der B14 gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Rettungswagen befuhr nach Angaben der Polizei gegen 16.55 Uhr die B14 in Richtung Oppenweiler mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Kurz vor der Einmündung zur Eichhalde hielt ein bislang unbekannter silberner Mercedes am rechten Fahrbahnrand. Der Mercedes-Fahrer wollte laut Polizei den Rettungswagen durchfahren lassen.

Mercedes schert in Richtung Fahrbahnmitte aus und streift Rettungswagen

Als der Rettungswagen den Mercedes passierte, scherte der Mercedes jedoch wieder nach links in Richtung Fahrbahnmitte aus. Dabei streifte er den Rettungswagen. Daraufhin hielt der Rettungswagen an, der Mercedes setzte seine Fahrt fort. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.