Zu einem Unfall mit vier Verletzten ist es am frühen Montagmorgen (11.04.) in Backnang gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der B14.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 75-Jähriger gegen 6.20 Uhr mit seinem Peugeot die B14. An der Anschlussstelle Erbstetter Straße bog er in Richtung Backnang ab. An der Einmündung Erbstetter Straße hielt er zunächst an, bog dann in die vorfahrtsberechtigte Straße ein. Dabei übersah der 75-Jährige einen Mercedes SUV, der in Richtung