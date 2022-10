B14 bei Fellbach: 71-jährige Frau baut Unfall unter Alkoholeinwirkung

Zu einem Unfall ist es am Montag (24.10) an der Ausfahrt Fellbach-Süd auf der B14 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 71 Jahre alte Golf-Fahrerin gegen 16.20 Uhr an der Ausfahrt Fellbach-Süd von der B14 ab.

Im Kurvenbereich kam die Frau mit Ihrem Golf von der Fahrbahn ab. Der Golf touchierte mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Es entstand rund 7.000 Euro Schaden. Ein Vortest der Polizei bei der Frau ergab eine Alkoholeinwirkung von einem Promille. Die Frau musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.