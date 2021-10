Nach einem Unfall am Samstagmorgen (23.10.) auf der B14 hat die Polizei einen Zeutenaufruf veröffentlicht. Laut Pressemitteilung war ein 38-Jähriger mit seinem LKW um kurz vor 7 Uhr auf dem Weg von Fellbach in Richtung Stuttgart von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke geprallt.

Spurwechsel führt zu Gefahrenbremsung

Ein noch unbekannter Autofahrer hatte laut Polizei zuvor auf Höhe der Ausfahrt Fellbach-Süd die Spur gewechselt, abrupt gebremst und den Lkw-Fahrer