B14 bei Kernen: Mercedes kommt von Straße ab – 37.000 Euro Schaden

Zu einem Unfall ist es am Sonntagabend (04.12.) auf der B14 bei Kernen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 17 Uhr die B14 in Richtung Backnang. An der Anschlussstelle Waiblingen Süd wollte sie abfahren.

Im Kurvenbereich kam der Mercedes nach links von der Straße ab und krachte in eine Leitplanke. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein vorbeifahrender BMW beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 37.000 Euro. Verletzt wurde niemand.