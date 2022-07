B14 bei Leutenbach-Nellmersbach: Unfall am Freitagmorgen (22.07.)

Auf der B14 bei Leutenbach-Nellmersbach hat sich am Freitagmorgen (22.07.) gegen 07.48 Uhr ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei befindet sich die Unfallstelle an der B-14-Auffahrt Nellmersbach in Fahrtrichtung Stuttgart. Polizei und Rettungsdienst sind aktuell im Einsatz. (Stand 08.02 Uhr)

Laut Straßenverkehrszentrale ist die Fahrbahn in Richtung Stuttgart momentan (Stand 08.14 Uhr) gesperrt. Der Verkehr staut sich zurück.

Weitere Informationen folgen.