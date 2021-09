Glück im Unglück hat eine VW-Fahrerin am Donnerstagabend gehabt: Sie war gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen Leutenbach-Nellmersbach und Waldrems in Fahrtrichtung Backnang gefahren und rechts in den Grünstreifen geraten.

Fahrbahn blieb frei

Die VW-Fahrerin versuchte noch, ihr Fahrzeug zu korrigieren, überschlug sich aber in der Folge mit diesem. Die Frau hat glücklicherweise nur leichte Verletzungen davongetragen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe