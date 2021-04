Bei einem Unfall auf der B14 am Karfreitag (03.04.) hat sich ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der 29-Jährige war von Erlach kommend in Richtung Sulzbach unterwegs. Laut Polizei kam er mit seiner Yamaha gegen 13.20 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er und prallte gegen einen Leitpfosten.