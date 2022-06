B14 bei Waiblingen: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und fährt in Verkehrsschild

Auf der Bundesstraße bei Waiblingen hat sich am Donnerstagmorgen (09.06.) ein Unfall ereignet. Wie die Polizei am Freitag berichtet, fuhr ein 54-Jähriger gegen 6.20 Uhr auf der B14. Auf der Überleitung zur B29 in Richtung Schorndorf kam er mit seinem Ford im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto krachte laut Bericht in ein Verkehrsschild. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro.