B14 bei Waiblingen: BMW brennt während der Fahrt

Der BMW eines 46-Jährigen ist am Donnerstagmorgen (10.11.) während der Fahrt in Flammen aufgegangen.

Der Fahrer rettet sich unverletzt

Wie Polizei berichtet, fuhr der 46-Jähriger gegen 8 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart, als auf Höhe der Überleitung zur B 29 in Richtung Aalen der Motorraum seines Fahrzeugs Feuer fing. Der Autofahrer steuerte daraufhin an den rechten Fahrbahnrand und konnte unverletzt aussteigen.

Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen ausrückte, konnten den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

In Folge dieses Unfalls und zwei Auffahrunfällen auf der B29 kam es am Donnerstagmorgen (10.11.) zu langen Staus.