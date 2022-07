B29-Abfahrt Schorndorf-Ost: Fahranfänger fährt zu schnell in die Kurve - ein Verletzter

Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit hat ein 18-jähriger Skoda-Fahrer am Montagabend (11.7.) auf der B29-Abfahrt Schorndorf-Ost einen Unfall verursacht.

Ein Verletzter

Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige gegen 21.20 auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Schorndorf-Ost ab. Dabei fuhr er offenbar zu schnell in eine Kurve, kam von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein Mitfahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Polizeiangaben zufolge ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.