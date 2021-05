In Remshalden hat ein 29-Jähriger Skoda-Fahrer am Donnerstagnachmittag (06.05.) gegen 16.10 Uhr einen Auffahrunfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 29-Jährige auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Remshalden. An der Einmündung zur Mittelquerspange fuhr er auf einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes auf, dessen 29-jähriger Fahrer dabei leicht verletzt wurde.