B29: Auffahrunfall verursacht zehn Kilometer langen Stau

Am Mittwochmorgen (29.3.) gegen 6.30 Uhr ist es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Folge ist (Stand: 8.09 Uhr) ein zehn Kilometer langer Stau bis zurück nach Schorndorf. Autofahrer, die von Schorndorf in Richtung Stuttgart fahren, müssen über eine Stunde mehr Zeit einplanen.

Linke Fahrspur gesperrt

"Da die linke Spur derzeit gesperrt ist, ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen", berichtet ein Sprecher der Polizei am Morgen. Es sei zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers aber niemand.