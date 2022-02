Bei einem Unfall am Freitagnachmittag (25.02.) auf der B29 bei Schorndorf ist ein hoher Sachschaden entstanden. Drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Rechts überholt, Fahrzeug geschnitten

Ein 61-Jähriger war, so eine Mitteilung der Polizei am Samstag, mit seinem VW auf der linken Spur der B29 in Richtung Aalen gefahren. Vor ihm war ein 72-Jähriger im Mercedes unterwegs, der ihm offenbar zu langsam fuhr. Der 61-Jährige wechselte auf die rechte Spur und überholte dort verbotenerweise