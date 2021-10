Ein Unfall auf der Auffahrt zur B29 Schorndorf in Fahrtrichtung Stuttgart hat am Dienstagmorgen (5.10.) für kilometerlange Staus in Schorndorf und auf der B29 gesorgt.

Der 57-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters fuhr Polizeiangaben zufolge gegen 6.20 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-West auf den Beschleunigungsstreifen in Richtung Stuttgart. Dabei erkannte er zu spät, dass zwei vorausfahrende Autos verkehrsbedingt anhielten. Der 57-Jährige fuhr daraufhin auf einen