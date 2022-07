B29 bei Urbach: Zwei Verletzten und 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag (20.07.) bei der Abfahrt der B29 bei Urbach.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Fiat-Fahrer gegen 14.30 Uhr die Wasenstraße von Urbach in Richtung Schorndorf entlang. Dort missachtete der Fiat-Fahrer eine rote Ampel. Zeitgleich fuhr eine Opel-Fahrerin von der B29 ab und wollte bei Grünlicht an der Kreuzung nach links auf die Wasenstraße in Richtung Urbach abbiegen.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.