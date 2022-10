B29 bei Schorndorf: Zu schnell in der Ausfahrt - Auto prallt gegen Leitplanke

Auf der B29-Ausfahrt Schorndorf-Ost hat sich am Samstagabend (22.10.) gegen 18 Uhr ein Unfall ereignet. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Autofahrer leicht verletzt

Den Angaben zufolge fuhr ein 35-Jähriger in einem Audi auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. An der Ausfahrt Schorndorf-Ost wollte er abfahren. "Da er in der Ausfahrt zu schnell war, kam er in der Kurve nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke", so die Polizei.

Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Laut Mitteilung beläuft sich der Sachschaden auf etwa 22.000 Euro.