Backnang: 15-Jähriger wird Opfer eines Überfalls - Polizei sucht Zeugen

Ein 15-Jähriger ist am Dienstagabend (06.09.) Opfer eines Überfalls geworden. Laut Angaben der Polizei hielt sich der Jugendliche vor einem Verwaltungsgebäude in Backnang auf, welches sich in der Straße „Im Biegel“ befindet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 bei der Polizei zu melden.

Was war geschehen

Es sollen drei oder vier Jugendliche unvermittelt auf ihn zugegangen sein und ihn angegriffen haben. Die Tatpersonen forderten den 15-Jährigen dazu auf seine Tasche zu leeren. Sie entwendeten daraufhin Wertgegenstände und eine Musikbox. Die Täter flüchteten anschließend.