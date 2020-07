Backnang: 16-Jährige sexuell belästigt

Symbolbild. © ZVW/Gabriel Habermann

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag (08.07.) eine 16-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die 16-Jährige gegen 13.15 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs. Währenddessen näherte sich der 16-Jährigen ein bislang unbekannter Mann von hinten. Er hielt das Mädchen fest und fasste ihr an die Brüste und ans Gesäß. Weil sie geschockt war, konnte die Jugendliche zunächst nicht reagieren. Nach etwa einer Minute versetzte sie dem Täter jedoch einen Schlag mit dem Ellbogen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Eine Beschreibung zum Täter konnte sie nicht geben, weshalb die Polizei nun auf mögliche Zeugen hofft. Wer hat einen solchen Vorfall beobachtet, der sich zwischen dem Karl-Euerle-Sportplatz und der Sporthalle ereignet hat? Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.