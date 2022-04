Ein 24-jähriger Audi-Fahrer stieß am Dienstag (26.4.) gegen 16.15 Uhr beim Abbiegen von der Wilhelm-Föll-Straße in die Straße "Im Kelteräcker" in Backnang mit einem Motorradfahrer zusammen.

Der 16-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall Polizeiangaben zufolge leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.