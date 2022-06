Backnang: 18-Jähriger Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Am Montagmorgen (06.06.) ist ein 18-jähriger Autofahrer gegen 3 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei in der Wiener Straße in Backnang angehalten worden.

Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich bei der Überprüfung des 18-Jährigen konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Dem 18-Jährigen drohen nun ein Bußgeld und Fahrverbot.