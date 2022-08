Backnang: 21-Jähriger beißt Polizisten in Unterarm und Finger

Ein 21-Jähriger hat am Dienstagnachmittag (02.08.) bei einer Polizeikontrolle in Backnang einen Beamten mehrfach in den Unterarm und in den Finger gebissen.

Was war passiert?

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte zwei Polizisten in Zivil Kontrollen im Backnanger Stadtgebiet durchgeführt. Dabei sollte auch ein 21-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem dieser mit einem Elektroroller ohne erforderlichem Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die beiden Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und führten eine Personenkontrolle durch.

"Im Zuge der Kontrolle konnten bei dem 21-Jährigen etwa 50 Gramm Marihuana festgestellt werden. Daraufhin versuchte der junge Mann zu flüchten, weshalb er von den beiden Beamten festgehalten wurde", heißt es weiter im Polizeibericht. Er leistete demnach "erheblichen Widerstand und biss einen Beamten mehrfach in den Unterarm und in den Finger". Gegen ihn wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.