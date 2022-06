Backnang: 21-Jähriger flüchtet mit E-Scooter vor Polizei

Zu einer Flucht mit einem Elektroroller ist es am Sonntagmittag (13.06.) in Backnang gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Streife einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fest. Die Beamten stoppten den 21-jährigen Fahrer und wollten eine Verkehrskontrolle durchführen. Daraufhin flüchtete der 21-Jährige in die entgegengesetzte Richtung.

Die Polizei konnte ihn noch einholen und kontrollierte ihn anschließend. „Dabei ergaben sich bei dem Rollerfahrer konkrete Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde,“ heißt es im Polizeibericht vom Montag (13.06.). Zudem hatte der junge Mann keine Versicherung auf den E-Scooter abgeschlossen. Diese ist aber vorgeschrieben. Die Polizei konnte außerdem eine geringe Menge Cannabis sicherstellen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.