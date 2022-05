Eine 22-Jährige ist am Sonntag (08.05.) bei einem Unfall in Backnang leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16 Uhr in der Annonaystraße.

Ein 18-Jähriger war aus Unachtsamkeit auf den Opel eines 28-Jährigen aufgefahren. Die 22-jährige Mitfahrerin im Opel wurde bei dem Unfall verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.