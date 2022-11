Backnang: 23-Jähriger fordert durch aggressives Betteln Geld von Passanten

Ein 23-jähriger Mann hat am Montagabend (21.11.) gegen 17 Uhr vor einem Supermarkt in Backnang durch aggressives Betteln Geld von Passanten gefordert. Die Mitarbeiter des Supermarktes, dass sich in der Sulzbacher Straße befindet, verwiesen ihm daraufhin vom Gelände.

23-Jähriger versuchte, Supermarkt-Mitarbeiter zu täuschen

Nach Angaben der Polizei hatte der 23-Jährige versucht, die Supermarkt-Mitarbeiter zu täuschen, indem er eine hilflose Lage durch eine Gehbehinderung vorgab. Er wollte das Gelände nicht verlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die vom Beschuldigten angesprochen wurden. Wer kann Angaben zu Äußerungen und geforderten Geldbeträgen des Mannes machen? Gegen den 23-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch und wegen aggressiven Bettelns eingeleitet. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.