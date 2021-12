Eine 24-Jährige hat am Donnerstagmorgen (23.12.) unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in Backnang verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die Skoda-Fahrerin auf der Bundesstraße 14 in Richtung Winnenden unterwegs.

Was war geschehen

Sie kam kurz vor der Kreuzung Maubacher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Alkoholtest ergab schließlich 1,8 Promille. „Die 24-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben und muss nun mit einer Anzeige