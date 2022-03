Am Montagabend (21.03.) ist eine 25-Jährige in Backnang mit Marihuana am Steuer erwischt worden. Die junge Frau wurde gegen 22 Uhr in der Sulzbacher Straße von einer Polizeistreife kontrolliert, als die Beamten Marihuanageruch aus dem Auto wahrnahmen.

Junge Frau muss mit einem Strafverfahren rechnen

Die Polizisten kontrollierten die Autofahrerin und stellten mit einem Test einen konkreten Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung fest. Der 25-Jährigen wurde daraufhin das