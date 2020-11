Backnang: 26-jähriger BMW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Lastwagen

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer ist am Sonntagabend (15.11.) laut Polizei gegen 20.45 Uhr in Backnang zu rasant von der Karl-Ferdiönand-Braun-Straße in die Manfred-von-Ardenne-Allee ab. Er verlor die die Kontrolle und schleuderte über die Fahrbahn, teilt die Polizei mit. Er prallte in der Folge gegen einen dort parkenden Lastwagen und verursachte dabei 7000 Euro Sachschaden.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide unfallbeschädigte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.