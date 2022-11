Backnang: 75-Jähriger steigt während der Fahrt aus

Ein 75-Jähriger ist am Dienstag (22.11.) in der Eugen-Adolff-Straße in Backnang vermutlich aufgrund seiner Demenzerkrankung aus einem fahrenden Auto ausgestiegen.

Wie die Polizei berichtet, saß der 75-Jährige gegen 16.45 Uhr auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges, als er in einer Kurve beim Abbiegen auf Höhe der Einmündung obere Bahnhofstraße in die Eugen-Adolff-Straße die Tür öffnete und während der Fahrt ausstieg.

Leicht verletzt

Die Fahrerin bemerkte dies wenig später und fuhr zur Unfallstelle zurück. Der ältere Mann verletzte sich bei dem Vorfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.