Backnang: 80-Jährigen bestohlen

Ein 80-Jähriger ist am Sonntagmittag (29.05.) in der Bahnhofs-Unterführung in Backnang bestohlen worden. Der Mann war laut Polizei von einem Fremden von hinten angerempelt worden, der in Richtung Bahngleise davon ging. Im Anschluss bemerkte der Senior, dass seine Geldbörse, die er mit einer Kette an der Hose befestigt hatte, aus der Tasche hing. Das Scheingeld fehlte.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei wurde alarmiert, konnte den Tatverdächtigen jedoch nicht mehr feststellen. Der Dieb soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und hatte "ein südländisches Aussehen". Er trug eine graue Anglermütze und dunkelgraue Oberbekleidung. Weitere Hinweise zum Vorfall, der sich gegen 14.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter 07191/9090 entgegen.