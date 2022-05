Zu einem Unfall am Kreisverkehr ist es am Donnerstag (19.05.) in Backnang gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 89-Jähriger gegen 10 Uhr auf der Gerberstraße unterwegs.

Er wollte bei der Einmündung zur Aspacher Straße in den Kreisverkehr einbiegen. Der 89-jährige Senior missachtete dabei die Vorfahrt eines Citroën und stieß mit diesem zusammen. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.