Backnang: Am Zebrastreifen Mutter mit Kind übersehen - Zeugen gesucht

Eine 37-jährige Frau überquerte Polizeiangaben zufolge am Mittwochmorgen (07.10.) gegen 8.05 Uhr mit ihrem dreijährigen Sohn den Fußgängerüberweg am Berliner Ring auf der Höhe der Einmündung zu In der Plaisir. Ein von links kommender Autofahrer hielt an. Als die Frau und Ihr Sohn die Hälfte der Straße überquert hatten, fuhr von rechts ohne zu bremsen eine etwa 50-jährige Frau in einem schwarzen SUV vorbei und streifte dabei den Regenschirm des 3-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Hinweise zur unbekannten SUV-Fahrerin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnumer 0 71 91 / 90 90 zu melden.