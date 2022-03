Zu einem Unfall ist es am Freitag (25.03.) gegen 16.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Annonay-Straße in Backnang gekommen. Nach Angaben der Polizei beschädigte ein 48-jähriger VW-Fahrer den Audi beim Rangieren. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

