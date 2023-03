Backnang: Betäubungsmittel gefunden - 17-Jähriger greift Polizeibeamte an

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat in der Nacht zum Montag (20.03.) gegen 1.30 Uhr am Bahnhof Backnang zwei Beamte der Bundespolizei tätlich angegriffen und Widerstand geleistet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge alarmierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn eine Streife der Bundespolizei Stuttgart, weil ein tunesischer Staatsangehöriger in einer abgestellten S-Bahn eingeschlafen und nicht wach zu bekommen war. Bei einer Personenkontrolle schlug der 17-Jährige mit der Faust in Richtung des Gesichts eines Polizisten, traf ihn jedoch nicht.

Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischem Diebstahl

Auch später versuchte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten zu schlagen, zu treten und zu beißen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den mutmaßlichen Täter ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Heilbronn wegen räuberischem Diebstahl vorliegt. Zudem wurden bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Durch den Vorfall wurde der Jugendliche im Gesicht und am Knie leicht verletzt. Zwei Polizisten erlitten ebenfalls leichte Verletzungen an der Hand bzw. am Bein, waren jedoch weiterhin dienstfähig.

17-Jähriger hielt sich unterlaubt in Deutschland auf

Der 17-Jährige hielt sich zur Tatzeit unerlaubt in Deutschland auf. Er wurde im Laufe des Montages einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er muss zudem unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte mit einem Strafverfahren rechnen.