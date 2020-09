Backnang: Betrunkene Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und flüchtet von der Unfallstelle

Eine betrunkene 25-Jährige hat am frühen Freitagmorgen (25.09.) in Backnang einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 01.15 Uhr mit ihrem Nissan auf der Sulzbacher Straße in Richtung Sulzbach gefahren. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr nach Angaben einer Polizeisprechers gegen ein Verkehrsschild und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizisten die 25-Jährige schließlich in ihrem unfallbeschädigten Nissan in Oppenweiler feststellen. Sie kontrollierten die Unfallverursacherin und stellten fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde einbehalten.