Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat am Donnerstag (25.11.) kurz vor 13 Uhr einen Unfall in Backnang verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer in der Maubacher Straße in Richtung B 14 unterwegs.

Was war geschehen

Dabei stieß er mit einem Mercedes-Sprinter zusammen. Dieser fuhr zeitgleich rückwärts aus einem Grundstück. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der