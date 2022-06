Backnang: Betrunkener musste in Polizeigewahrsam

Wegen seiner Aggressivität musste am Dienstagvormittag (31.05.) ein 48-jähriger Mann in Backnang von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Mit Stuhl geworfen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der stark betrunkene Mann gegen 9.40 Uhr mit seiner Nachbarschaft in Streit geraten. Zudem warf er einen Stuhl von seinem Balkon.

"Weil er von den alarmierten Beamten nicht beruhigt werden konnte, musste er zur Ausnüchterung in die Arrestzelle", heißt es weiter im Polizeibericht.