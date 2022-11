Backnang: Bewohnerin ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in Backnang hat am Donnerstagabend (17.11.) Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen 20.50 Uhr und 21.30 Uhr in die Wohnung in der Danziger Straße ein. Dabei kletterten sie an einer Dachrinne auf den Balkon des ersten Stockwerks und öffneten dort gewaltsam ein Fenster. Über das Fenster stiegen sie in das Gebäude ein.

Als die Bewohnerin gegen 21.30 Uhr nach Hause kam, flüchteten die Täter unerkannt. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.