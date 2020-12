Backnang: Diebe brechen in Uhrengeschäft ein

In der Nacht zum Dienstag (1.12) wurde gegen 3 Uhr in der Backnanger Kesselgasse in ein Uhrengeschäft eingebrochen. Laut einem Bericht der Polizei haben die Einbrecher dort eine Fensterscheibe eingeschlagen und den ersten Feststellungen der Polizei nach mehrere Uhren aus der Auslage entwendet. Der Sachschaden hierzu wurde noch nicht beziffert.

Die Ermittlungen der Polizei sind eingeleitet. Die Fluchtrichtung der Einbrecher konnte im Schnee in Richtung Schillerstraße nachverfolgt werden. Hinweise zu den geflüchteten Tätern wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten